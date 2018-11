Em breve a Administração Municipal de Concórdia iniciará a execução de mais um pacote de recapeamentos de ruas. Nesta etapa serão atendidas 10 vias, sendo sete no bairro Nações, duas do bairro dos Estados e uma do Santa Cruz. Como foram divididas em lotes, duas diferentes empresas, que foram conhecidas na manhã desta quarta-feira, 7, serão responsáveis pelos trabalhos, a serem iniciados assim que a ordem de serviço for assinada.



O investimento total do município nestes recapeamentos será de R$ 1.615.993,65. O prazo de execução varia de 45 dias a 60 dias, conforme lotes da licitação. Receberão nova pavimentação as ruas Japão, Israel, Albania, Itália, Espanha, Argentina e Canadá, no bairro Nações. Este lote de sete ruas será executado pela empresa Balbinot Terraplenagem, Pavimentações e Obras e terá um investimento de R$ 767.233,65.



No bairro dos Estados serão contempladas as ruas Rio de Janeiro e São Paulo, que serão executadas pela Britax Britagem e Construções Ltda, com investimento de R$ 399.510,00. No bairro Santa Cruz será recapeada a rua Clóvis Cesar de Oliveira, que será também executada pela Britax Britagem, com investimento de R$ 449.250,00. Os recapeamentos são antigas reivindicações, já que as vias não recebem manutenção há anos e apresentam muitos problemas, tornando bem difícil a trafegabilidade nos locais.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)