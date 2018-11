As vagas estão disponíveis na Educação

A Prefeitura de Seara vai realizar um processo seletivo para preencher vagas temporárias no Magistério Municipal. Serão contratados professores Ensino Religioso e Auxiliar de Ensino. As inscrições devem ser realizadas até o dia 12 de novembro no site www.amauc.org.br.

Os inscritos vão passar por provas e avaliação de títulos. A etapa escrita está prevista para o dia 25 de novembro, às 9h. O local de aplicação da prova será o Auditório Municipal João Furlanetto, na Avenida Beira Rio, Nº 05, Centro.

O seletivo terá validade no ano de 2019.