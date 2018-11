O governador eleito Carlos Moisés da Silva anunciou nesta quarta-feira, 07, os nomes que compõem oficialmente a equipe de transição de governo em Santa Catarina. A equipe é composta por onze pessoas, sob a coordenação do professor Luiz Felipe Ferreira, do departamento de Ciências Contábeis da UFSC. Além dele, fazem parte do grupo Fabiano Ramalho, Marcelo Haendchen Dutra, Valdez Rodrigues Venâncio, André Pinheiro de Oliveira, Naiara Czarnobai Augusto, Jorge Eduardo Tasca, Wanderlei Pereira das Neves, Iara Costa Leite, Queila de Araújo Duarte e Luis Augusto Araujo. Os nomes serão publicados ainda nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado.

Moisés salientou ter optado, junto com a vice-governadora eleita, Daniela Reinehr, por uma equipe técnica para conduzir o processo e que há um caráter de multidisciplinaridade nos escolhidos. Além deles, existe uma equipe de apoio, que trabalha de forma voluntária, com o objetivo de facilitar o trabalho do futuro governador no recebimento de informações e na montagem de um raio-X da máquina pública.

“O importante é que a gente possa receber essas informações e trabalhar esses dados para ter um radiograma dentro da administração pública. É preciso mostrar o que a gente tem e as soluções para os problemas eventualmente detectados”, disse Moisés.

Na visão do coordenador do processo de transição, professor Luiz Felipe Ferreira, essa etapa da transição está focando principalmente na questão financeira e na dívida ativa do Estado. Todas as informações serão compiladas até o fim da próxima semana. A partir daí, o foco será na elaboração do projeto de reforma administrativa.

“As informações são as mais amplas possíveis e agora tem um trabalho de consolidação desses dados. O que pode ser visto até o momento é que o futuro governador tem um grande compromisso frente às contas públicas”, afirmou Ferreira.

Uso da tecnologia

O governador eleito também falou sobre o uso da tecnologia, que promete ser uma marca da sua administração. Segundo Moisés, já é possível perceber, durante o processo de transição, quais secretarias ainda patinam nessa área e a tecnologia atuará como uma aliada também na contenção dos gastos públicos.

“A tecnologia é importante. A gente tem trazido pessoas para esse processo que também lidam com sistemas de informação e inteligência para cruzamento e tratamento dos dados. Também há pessoas com experiência em auditorias. Essas ações também visam a transparência, é um compromisso que nós temos com o eleitor, de mostrar o que é feito dentro do Estado da forma mais transparente possível, incluindo os desafios que nós temos pela frente”, finalizou o futuro governador.

Veja a área de atuação dos membros da transição:



Luiz Felipe Ferreira – Contábil/Financeira

Fabiano Ramalho – Jurídico/Compliance



Marcelo Haendchen Dutra – Contábil/Financeira



Valdez Rodrigues Venâncio - Militar



André Pinheiro de Oliveira - Auditor



Naiara Czarnobai Augusto – MPSC



Jorge Eduardo Tasca - Militar



Wanderlei Pereira das Neves - Auditor



Iara Costa Leite – Professora de Relações Internacionais



Queila de Araújo Duarte – Procuradora do Estado



Luis Augusto Araujo – Engenheiro Agrônomo

Fonte: ASCOM SC