O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, dia 07, envolvendo uma Fiat Toro placas de União da Vitória e uma moto Yamaha placas de Concórdia. O condutor da motocicleta teve sorte e não sofreu ferimentos. O motorista do carro também não sofreu ferimentos, mas estava nervoso. Ambos não precisaram de atendimento dos Bombeiros.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo seguia no sentido supermercado Resmini, AABB, e o motorista acabou se confundindo e invadiu a pista contrária.

A Polícia Militar esteve no local para apurar as causas do acidente.