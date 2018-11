Abertas as inscrições para a escolha da nova Rainha do município de Itá

As inscrições já estão abertas na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que está organizando o concurso. Além da Rainha, serão escolhidas a 1ª e 2ª princesas durante o Baile do Município, no Clube Cruzeiro. “Todas as candidatas eleitas poderão ser convidadas para participarem de ações, festas e eventos organizados pela Prefeitura de Itá, sempre representando o nosso município”, enfatiza o secretário da pasta, Altir Pedro Göedert.

As candidatas devem obedecer alguns quesitos para poder participar, como ser comprovadamente Itaense e residir no município há pelo menos um ano, ter no mínimo 16 anos completos ou a completar até o dia do evento e no máximo 28 anos, entre outros. O regulamento completo também pode ser obtido na Secretaria de Turismo.

As inscrições se encerram em 30 de novembro. Os jurados vão avaliar postura, desenvoltura na passarela, comunicação, beleza e simpatia.

Baile

O Baile do Município é um dos eventos em comemoração aos 62 anos de Itá e será realizado no dia 08 de dezembro no Clube Cruzeiro. A animação será da banda Kathedral.

Fonte: Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá