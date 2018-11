A loja Shumamm, localizada em frente à Praça Dogello Goss em Concórdia, foi invadida na madrugada desta quarta-feira, dia 7. Os ladrões fizeram um buraco na parede para entrar no estabelecimento. Eletroeletrônicos celulares, notebooks e dinheiro foram furtados.



O arrombamento só foi percebido quando os funcionário chegaram na loja por volta por volta das 7:30h desta quarta-feira. Os colaboradores localizaram no interior da loja uma lanterna, roupas e um pé-de-cabra.

As Polícias Civil e Militar estiveram no local para registro da ocorrência. A loja não conta com câmeras de monitoramento.