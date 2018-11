O restaurante Bom Gosto, que fica na Travessa Lamonato, foi arrombado na madrugada desta quarta-feira, dia 07. Um homem entrou por um acesso lateral do estabelecimento e furtou cerca de R$ 100,00 do caixa, chocolates, bebidas e um talão de cheques. As câmeras de monitoramento flagraram a ação.

A proprietária do restaurante, Rosilei Titon, contou ao Jornalismo da Aliança, que a ação aconteceu por volta das 04h. “Ele entrou por uma grade que fica ao lado do restaurante. O pessoal da empresa que faz o monitoramento tentou nos avisar, mas nosso celular estava fora de área”, conta ela. “Registramos um Boletim de Ocorrência agora pela manhã e esperamos que a polícia consiga descobrir que é o ladrão”, ressalta.

Rosilei também conta que faz pouco tempo que assumiu o restaurante. “Estamos aqui há três meses apenas. Infelizmente a gente trabalha e eles entram, furtam e nos deixam no prejuízo. Esperamos que isso mude”, lamenta ela.