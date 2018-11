Um motociclista sofreu fratura na perna direita após se envolver em colisão entre motocicleta e caminhão, em Concórdia. O fato foi registrado no começo da manhã desta quarta-feira, dia setei, na Tancredo de Almeida Neves, no bairro São Cristóvão e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

O fato envolveu um trator mecânico da Scania, placas de Seara, e uma moto de Concórdia. Conforme informações, nas proximidades do IACC Clube, o caminhão teria tentado fazer a conversão em local apropriado para ingressar na Tancredo Neves. Porém, o sol fez com que o motorista não percebesse a moto que estava na via e o acidente aconteceu.

A vítima, identificada como E.S, de 21 anos, sofreu escoriações pelo corpo e fratura no fêmur da perna direita. Ele foi atendido e conduzido ao pronto-socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

A moto ficou embaixo do rodado traseiro do caminhão e o trânsito ficou lento no local do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).