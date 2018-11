Neste final de semana acontecem os jogos de volta das semifinais da série A e o primeiro jogo da final da série C do Campeonato Interiorano de Futebol de Campo de Concórdia.

Na tarde do sábado, dia 10, às 17h, em Barra do Tigre, o time da casa recebe o Planalto. No jogo de ida o Barra venceu pelo placar 2 a 1 e pode perder por uma diferença de um gol que se garante na final da competição.



Na outra semifinal o Terra Vermelha recebe o Três de Outubro, também no sábado, dia 10, às 17h. No jogo de ida as duas equipes empataram em 2 a 2.

Em caso de novo empate, vaga para a final será disputada na cobrança dos pênaltis.

Pela série C, também às 17h, acontece a primeira partida da final, entre Pinhal e Guarani B, partida que será realizada na comunidade de Pinhal. O jogo da volta acontece em Linha Guarani, por ter feito a melhor campanha na competição. As duas equipes já garantiram vaga para a série B, do interiorano de 2019.