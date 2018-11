A defesa dos dois jovens, que participaram de confusão que possivelmente resultou na morte de um jovem no mês passado no centro de Concórdia, ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva no Fórum da Comarca de Concórdia. Conforme informado pela Rádio Aliança, a prisão preventiva de F.P.S, de 19 anos, e de M.F.P, de 22 anos, foi cumprida na última semana e ambos estão recolhidos no Presídio Regional de Concórdia.



Conforme a advogada Camila Raquel Hilgert, dentre várias justificativas para o pedido, destacam-se o fato de que os dois jovens possuem residência fixa, carteira de trabalho assinada, não possuem antecedentes e que ambos se apresentaram espontaneamente e estão contribuindo com as investigações.



De acordo com o que já foi informado pela Rádio Aliança, os dois jovens participaram da confusão que resultou no espancamento de Jorge Wendel da Silva, com 23 anos. A vítima morreu dias depois no Hospital São Francisco em Concórdia, possivelmente em decorrência dos ferimentos e lesões sofridos na confusão, ocorrida na madrugada do último dia 14, na Osvaldo Zandavalli, no centro de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).