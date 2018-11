Trabalhador morre soterrado em silo com soja no norte gaúcho

Foi encontrado por volta das 15h o corpo do trabalhador que morreu soterrado num silo com soja em Barracão. Ele estava desaparecido desde o final da manhã desta terça (06). De acordo com as informações, até o início da tarde, a empresa responsável pelo local ainda não sabia o que havia ocorrido de fato. Apenas que os colegas da vítima deram falta do trabalhador ainda no final da manhã.

Pelos relatos, apenas o rodo foi encontrado dentro do silo que estava cheio de soja. Desconfiados de que ele poderia ter sido soterrado pela soja, os Bombeiros Voluntários de Barracão foram acionados juntamente com os Bombeiros de Lagoa Vermelha para fazer o resgate. O silo foi rompido em vários pontos, inclusive com a utilização de uma retro escavadeira, para que a soja escoasse.

Por volta das 15h da tarde desta terça-feira, o corpo foi localizado. Agora uma perícia no local, bem como uma investigação sobre o que ocorreu deve ser instaurada. O Silo fica localizado fora da cidade de Barracão, na linha Gramado e pertence a uma cooperativa de grãos.

A vítima foi identificada como Francisco Vivaldino Lopes de 60 anos conhecido como Chico. Residia no local, na sede onde ocorreu o acidente e segundo relatos, iria se aposentar este ano. Ele deixa a esposa e 03 filhos. O resgate durou cerca de 03 horas.

(Fonte: Rádio Sananduva)