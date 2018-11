Para o Natal de 2018, o comércio de Concórdia poderá diminuir o número de contratação temporária para o período de vendas de fim de ano. A previsão é do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e em Empresas Contábeis de Concórdia e Região. Nos últimos anos, nos 18 municípios da base, o número de contratações temporárias orbitava entre 150 a 200 funcionários. Para esse ano, esse número deve girar entre 50 a 100.



Em entrevista ao Jornal Aliança desta terça-feira, dia seis, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Varejista e de Contabilidade de Concórdia e Região, Janete Peccini, destaca que a realidade econômica neste ano é diferente. "Nos outros anos, as contratações começavam em setembro. Nesse ano, não temos as informações do Caged. Mas a avaliação que fizemos e o que a gente sente é que haverá redução no número de contratações", afirma. Para a líder sindical, a economia está ruim e o poder aquisitivo está baixo.



Negociações



Conforme a presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio Varejista de Concórdia e de Contabilidade de Concórdia e região, Janete Peccini, duas negociações salariais já foram fechadas para esse ano de 2018. Foram contemplados os trabalhadores do comércio atacadista, que tiveram aumento de 5,3% e atendentes de farmácias que passaram a ter um normativo de R$ 1.430, mais abono de R$ 50.



Ainda estão em negociação o aumento para os trabalhadores do varejo de Concórdia e Seara e durante esta semana haverá contatos para as tratativa que visem deliberar sobre o reajuste para os trabalhadores de cooperativas e concessionárias.