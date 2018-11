Elaboração dos Planos Diretores da área urbana e do Entorno do Lago em debate

Um conjunto de indicações da bancada do PT na sessão ordinária desta terça-feira, seis, tratou dos Planos Diretores do município de Concórdia.

Evandro Pegoraro (PT) pontuou que o Plano Diretor Urbano precisa da revisão para atender as mudanças que aconteceram nos últimos anos. “A mudança é muito rápida neste momento e este Plano é a espinha dorsal do município, que permite investimentos e mudanças”, comentou ao dizer que nos últimos anos ocorreu uma inversão da população, sendo mais urbana agora do que rural.

André Rizelo (PT) comentou sobre o Plano Diretor do Entorno do Lago de Itá. “Já foram investidos recursos, mas o contrato foi rompido com a empresa por diversos motivos. Mas este plano é importante para regularizar situações e também incentivar novos negócios na região”, disse.

O líder do governo na Câmara, Fabiano Caitano (PSDB), explicou que realmente é necessário adequar a legislação para o empreendedorismo dos dias atuais. “Em breve deverá sair do papel, porque o trabalho já está sendo feito pela equipe do Urbanismo”, afirmou.

Sobre o Plano Diretor do Entorno do Lago de Itá, Caitano explicou que a rescisão do contrato, “se deu muito mais por erros da antiga administração, do que por problemas na empresa”. Isto porque, conforme informações apresentadas, o Plano elaborado pelo município, não estava de acordo com o Plano do Entorno do Lago de responsabilidade do Consórcio Itá, conhecido como Pacuera.

“Somente ao fim da antiga administração foi lançada a licitação, ocultando situações da população. É impossível falar em fazer o Plano Diretor sem flexibilizar o Pacuera. Em 16 anos, apenas foi permitida uma inserção no lago. Em junho deste ano, a Prefeitura de Concórdia encaminhou sugestões para o Consórcio Itá, como inserção de sítios de recreio e acessos ao Lago. No entanto, até então não haviam sido tomadas medidas para fazer os projetos andarem lado a lado”, comentou Caitano.

Closmar Zagonel (MDB) também se manifestou sobre a elaboração dos Planos. Para ele, o Plano Diretor Urbano “é imprescindível para adequar Concórdia aos novos tempos”. Zagonel defende um debate coletivo sobre o Plano Diretor, já que na visão dele isto é o que interfere na vida pessoas de forma direta.

Já sobre o Plano Diretor do Entorno do Lago, Zagonel disse que a maior parte dos municípios Lindeiros como Itá, Machadinho tem um plano que já está em revisão, e que Concórdia não conseguiu ainda elaborar o seu. “Não tem acesso para colocar um barco, ou uma marina. Não é possível que não possamos fazer um Plano aqui em Concórdia”, destacou.

Mauro Fretta (PSB) comentou que os ajustes são necessários para poder também movimentar a economia local. “Acaba por fomentar o comércio. Em Chapecó a verticalização já é liberada, enquanto que a zona de densidade em Concórdia é muito pequena. Precisamos de um Plano Diretor ousado para alavancar o desenvolvimento”, disse ao destacar que existe o interesse do investimento e pedir para que em 2019 os assuntos sejam debatidos.

Sala para Profis



Margarete Poletto Dalla Costa (PT) comentou sobre a necessidade da cedência de uma sala para que a Profis possa fazer o atendimento. Conforme ela, a entidade passa por dificuldades financeiras e precisaria de um espaço.

Fiscalização



André Rizelo (PT) ainda comentou sobre a necessidade do município, por meio do Procon, fiscalizar as agências bancárias que não têm respeitado o tempo mínimo de espera, e isto não apenas, segundo ele, em dias de mais movimento.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/CVC)