No último domingo (04), recebendo em casa, no Complexo Esportivo, Adão Willibaldo Stein, competindo pela Copa Leoc - Regional de Amadores 2018, o Sport Club Nacional empatou com a equipe do Beija Flor de Lacerdópolis, pelo placar de 3x3.



O empate garante vaga à equipe para a semifinal, faltando um jogo para o término da primeira fase, que acontecerá em Água Doce no dia 15 de novembro.



(Fonte: Cidiane Pedrusi)