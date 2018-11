A Polícia Militar de Itá apreendeu um caminhão com placas do Paraná com carga de cigarro contrabandeada do Paraguai. O fato ocorreu no início da tarde desta terça-feira, dia 06, na SC-155, no sentido ao Rio Grande do Sul.

Segundo informações apuradas, o condutor do veículo não obedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Os policias precisaram efetuar disparos de arma de fogo contra o caminhão.

Conforme a polícia de Itá, o caminhão de transporte de leite, estava carregado com os cigarros contrabandeados. A quantidade ainda não foi divulgada pela polícia.

A carga e o caminhão deverão ser encaminhados parra a Receita Federal de Joaçaba, e o motorista será levado para depor na Polícia Federal em Chapecó.