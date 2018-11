Ponto está localizado em terreno particular, nas imediações do bairro Flamenguinho.

Mais uma denúncia de depósito irregular de lixo chegou à Fundação Municipal do Meio Ambiente nas últimas horas. Desta vez, o fato foi registrado nas proximidades das lagoas da BRF, nas imediações do bairro Flamenguinho. No local, que é propriedade particular, há um acúmulo de entulhos, como madeiras, móveis descartados e lixos industriais. A Fundema esteve no local na tarde desta terça-feira, dia seis, para averiguar a situação. Neste caso, o proprietário do imóvel será notificado para que faça a limpeza.



Este é o segundo local com depósito irregular de lixo, que foi denunciado à Fundema, nas últimas 24h. O primeiro foi às margens de uma estrada de acesso entre o Loteamento Frei Lency e a comunidade de Santa Terezinha, onde a Fundema já iniciou o processo de investigação para saber a procedência do lixo que que está acumulado naquele local.