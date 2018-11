As Secretarias de Saúde dos dois municípios estão realizando parcerias com centros de atendimentos para viabilizar procedimentos, exames de alta complexidade e cirurgias. Os moradores terão os atendimentos sem custos.

Os ipirenses terão direito a exames como ressonância magnética, mamografias e cirurgias de cataratas. “Vamos zerar as filas. São procedimentos aguardados e que agora serão realizados através desta parceria que realizamos com clínicas de Chapecó e de São Lourenço do Oeste”, comenta o secretário de Saúde, Marcelo Minks. “São 10cirurgias, 100 mamografias e 60 ressonâncias. Se tudo isso fosse realizado de forma particular, cera de R$ 100 mil seriam desembolsados pelos pacientes, pois são procedimento caros”, lembra ele.

Já os piratubenses também poderão fazer exames de alta complexidade. A parceria firmada pela Secretaria de Saúde, com uma clínica de Chapecó, vai disponibilizar mais de 60 exames. “Serão 26 tomografias computadorizadas e 36 ressonâncias magnéticas”, informa o secretário de Saúde de Piratuba, Vanderlei Weber. “Os pacientes estão numa fila de espera devidamente cadastrados, porém a fila é única conforme preconiza a legislação. Temos nossa Cota SUS referenciada em Concórdia, mas a quantidade de exames é insuficiente, daí a necessidade de buscarmos alternativas de repactuação de serviços como esta, junto à Secretaria de Saúde de Chapecó”, explica o secretário.

Ainda de acordo com Weber, todos os exames juntos, se feitos na rede particular, teriam um custo estimado entre R$ 25 mil a R$ 30 mil.