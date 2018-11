Alcina Nascimento Santos, vítima de acidente de trânsito no início da tarde sábado, dia 03 deste mês, na BR 153 em Concórdia, segue internada em um quarto da enfermaria do Hospital São Francisco.

A mulher, de 46 anos, estava em veículo Classic de Concórdia. Ela apresentava situação mais delicada no momento em que foi socorrida, pois ficou mecanicamente presa dentro do veículo e foi atendida com fratura exposta nos dois braços, suspeita de trauma no tórax e uma pancada na cabeça.

Conforme informações apuradas pela Rádio Aliança, a vítima estava no banco traseiro do automóvel quando foi socorrida pelas equipes dos Bombeiros e Samu, porém lúcida e comunicativa.

Uma outra mulher, de 25 anos, também ficou presa mecanicamente dentro do carro e também precisou ser retirada pelos socorristas, mas não precisou ficar internada.



No veículo também estava uma criança de nove anos, que não sofreu ferimentos. Uma mulher, de 33 anos, que estava fora do veículo no momento em que o socorro chegou ao local, queixava-se de dores nas pernas. O motorista, de 21 anos, não sofreu ferimentos e não foi levado para o Hospital.