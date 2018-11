Recebeu alta do Hospital São Francisco, no dia 03 deste mês, o motorista Sérgio Domakoski,que conduzia a carreta com placas de Rio Branco do Sul, PR, que se envolveu em um acidente na última quarta-feira, dia 31, na Serra de Cachimbo, na BR-153 em Concórdia. Ele teve fratura na perna direita e suspeita de fratura na cervical e quadril.

Na ocasião, duas carretas bateram. A outra tem placas de Artur Nogueira SP. O motorista do caminhão de São Paulo, Uriwerton Costa e Silva, de 28 anos, teve fraturas nas duas pernas e no quadril, ferimentos na face, nas mãos e braços e continua internado em quarto normal, no Hospital São Francisco. Ele chegou a ficar preso às ferragens no acidente.