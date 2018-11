O acidente aconteceu na BR-153, no trevo de acesso a Concórdia, via a comunidade de Rancho Grande. O condutor da moto, de 28 anos, sofreu fratura no braço esquerdo e foi atendido pelo Bombeiros Voluntários no local. Em seguida foi conduzido ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

O carro envolvido no acidente é um Ford Ka com placas de Penha e a moto tem placa de Concórdia. O condutor do veículo, tem 63 anos e estava bastante nervoso. Ele apresentava pressão alterada e também foi encaminhado para atendimento médico.

Segundo informações apuradas no local do acidente, o motorista do carro fazia sentido BR-153 quando entrou no trevo de acesso a SC-390 sentido Rancho Grande. O motocicleta estava trabalhando na região e retonava para Concórdia. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.