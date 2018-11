Ele não apresentava nota fiscal e a Polícia suspeita que as peças são furtadas

Um homem de 25 anos foi detido na manhã desta terça-feira, dia 06, no Bairro Vista Alegre em Concórdia, quando vendia roupas infantis. Ele estava passando de casa em casa oferecendo as peças. Após uma denúncia a Polícia Militar fez a abordagem na Rua Oscar Cem. O vendedor não apresentou nota fiscal e não soube explicar a procedência dos produtos.

De acordo com a PM, há a suspeita de que as roupas foram furtadas, já que o homem não relatou a origem dos produtos e algumas peças ainda estavam com alfinetes, ou seja, não totalmente prontas para a venda.

O homem foi encaminhado para a Central de Polícia para prestar esclarecimentos e foi liberado. Cerca de 40 peças foram recolhidas.

Informações: Repórter André Krüger