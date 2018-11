A Associação Concordiense de Futsal deve confirmar no fim desse ano o nome do presidente para a temporada de 2019. Várias reuniões para definir as diretrizes de trabalho dos próximos doze meses estão sendo realizadas e a tendência é de que haja a confirmação de um outro nome para assumir o comando do clube no lugar do empresário Alexandre Simioni, que está na sua terceira gestão a frente da ACF.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança desta terça-feira, dia seis, Simioni ressalta que há vários nomes que estão sendo estudados e um deles é o do também empresário, Marcelo Tumeleiro. "O futsal é feito por várias pessoas e o presidente é o complemento. Não há ainda um nome. O Marcelo é um dos nomes e tem que ver se ele vai aceitar. É um compromisso muito grande", afirma.



Como já informado, a ACF não irá disputar a Liga Nacional também em 2019. A intenção é continuar disputando a Divisão Especial e os Jogos Abertos de Santa Catarina, a exemplo do que ocorreu neste ano. O objetivo é sanar financeiramente o clube e tentar voltar a disputar uma Liga Nacional no próximo ano. "Em 2018, conseguimos honrar com 50% dos compromissos que nós temos. Se entrássemos na Liga Nacional, teríamos muitas dificuldades", completa Simioni.



Apesar do ano sem LNF e com as limitações do time adulto, Alexandre Simioni assegura que o ano de 2018 foi positivo para a ACF. "A gente avançou bastatne nas categorias de base, com a FMEC. O sub-18 e o sub-20 estão nas finais dos campeonatos em que disputam. Já o time adulto não foi um ano bom, mas dentro do esperado em face do que foi investido", finaliza.