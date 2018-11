A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Concórdia, Fundema, deve iniciar um trabalho de investigação para saber a origem de grande quantidade de lixo que está jogada às margens da estrada de acesso entre o Loteamento Frei Lency e a comunidade de Santa Terezinha, no interior de Concórdia. Um morador, que tem uma propriedade nas proximidades do local, fez a denúncia no órgão na tarde da segunda-feira, dia cinco. A Fundema foi até o local e constatou o fato em uma grande faixa às margens da estrada.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora desta terça-feira, dia seis, o superintendente da Fundema, Gilberto Romani, afirma que é material de todo o tipo que está no local, desde móveis descartados até lixo industrial, que deveria ter uma destinação correta. "A gente pede para a população que quando perceber esse tipo de situação, de pessoas descartando de forma incorreta, para que nos comuniquem. Anotem a placa do veículo. Soube de que até um caminhão foi usado para jogar lixo nesse local", completa.



Em face da situação, Romani explica que a Fundema deve organizar um mutirão de recolhimento do lixo, com o apoio de entidades que já atuam na Iniciativa Lixo Zero. O objetivo é dar um destino coreto a muitos materiais que estão lá jogados. Ainda não há uma data para isso.