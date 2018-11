Fato aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira, dia cinco.

Uma gestante de quase cinco meses ficou ferida em colisão entre moto e carro. O fato aconteceu na Attílio Fontana, no bairro Santa Cruz, no fim da tarde desta segunda-feira, dia cinco. A vítima, de 33 anos de idade, foi socorrida em estado que inspirava cuidados e conduzida para o Hospital São Francisco de Concórdia para avaliação médica. O condutor da moto, de 34 anos, foi socorrido com escoriações e suspeita de fratura na clavícula. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia fez o atendimento dessa ocorrência.

Conforme informações, o casal subia a Attilio Fontana pela terceira pista, quando o Fiat Fiorino avançou um pouco sobre a pista, vindo de um acesso secundário, atingindo a moto. Os dois veículos são de Concórdia.