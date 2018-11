De 9 a 11 de novembro, Concórdia realizará um Torneio Comemorativo para comemorar os 34 anos do Clube Concordiense de Xadrez. A competição especial será aberta a toda a comunidade enxadrística nacional e internacional.

O torneio será um suíço em cinco rodadas com ritmo de jogo de 90 minutos com 30 segundos de acréscimo para cada jogador desde o primeiro movimento. O Clube disponibilizará jogos de peças e relógio digital em todas as mesas. As vagas são limitadas a 30 jogadores.

O evento será disputado no Clube Concordiense de Xadrez, na rua Dionísio Boff, número 71, no centro, atrás do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

(Fonte: Liziane Nathália Vicenzi)