O concordiense Rian Robaert, de 16 anos, sagrou-se campeão brasileiro na categoria juvenil, até 67 kg, na modalidade de Muay Thai. O Campeonato Brasileiro aconteceu no fim de semana em Porto Alegre-RS. O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional, entidade ligada ao Comitê Olímpico Brasileiro e filiada a Federação Internacional.



Rian já havia sido campeão do Brasileiro Interclubes em 2017 e ficando na primeira colocação em três etapas do Campeonato Catarinense de 2018, além de ter participado do Campeonato Mundial Juvenil, na Tailândia no último mês de agosto.