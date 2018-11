Homem fica ferido em queda de altura no centro de Concórdia

Um homem ficou ferido em queda de altura,registrada na tarde desta segunda-feira, dia cinco, em Concórdia. O fato ocorreu em uma residência na Rrua Abramo Eberle, no centro do municipio.

Conforme informações, a vítima, de 32 anos, ficou ferida depois de despencar de uma altura de aproximadamente quatro metros. O homem trabalhava no telhado da residência e não utilizava equipamentos de segurança.

A vítima sofreu suspeita de fratura no tornozelo direito e foi encaminhada para atendimento no pronto socorro do Hospital São Francisco.

Essa é a segunda vez que o homem é vítima deste tipo de acidente em poucos meses. No ano passado ele também foi atendido pela equipe dos bombeiros também por queda de altura.

(Com informações do repórter André Krüger).