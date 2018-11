A Prefeitura de Concórdia instaurou uma Auditoria Especial para apurar a regularidade dos procedimentos, contratos e fiscalização relacionados à implantação e operação do Aterro Sanitário Municipal do município. A informação foi repassada para os vereadores, por meio do líder do governo no Legislativo, Fabiano Caitano (PSDB), na manhã desta segunda-feira, cinco de novembro, durante pronunciamento na Sessão Ordinária.





“São fatos graves, relevantes e que precisam ser verificados. Um dos pontos é o aumento significativo, sem aparente necessidade ou justificativa, no valor do contrato às vésperas da eleição. O mesmo contrato que nesta nova administração já teve o valor reduzido por duas vezes. É uma investigação que vai apurar nomes de envolvidos nesta Tomadas de Contas Especial para garantir e zelar pelos recursos públicos”, destacou Caitano.





A Comissão que irá apurar os fatos em uma Tomada de Contas Especial foi nomeada por meio do Decreto 776/2018. O prazo para a investigação é de 50 dias. Os dados levantados serão encaminhados também para o Ministério Público de Concórdia que também tem apurado o caso.





O vereador Artêmio Ortigara (PR) destacou que "ele mesmo havia feito manifestação na tribuna apontando o reequilíbrio financeiro de 22% e depois um reajuste de 9% em 2016".

Fonte: Divaleia Salete Casagrande / Ascom Câmara Concórdia