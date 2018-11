O vereador Anderson Guzzatto (PR) cobrou na Sessão Ordinária de hoje a regularização por parte do Ministério da Saúde e da Vigilância Epidemiológica do governo do Estado da vacina que previne a meningite. Conforme ele, o relato é que há pelo menos dois meses a vacina não chega até Concórdia.

Guzzatto comentou que quando criança, com dois anos de idade, também adoeceu com a doença da meningite. “Foi muito desesperador para minha mãe e graças a deus e ao tratamento consegui sobreviver”, disse ao reforçar que é preciso resolver a situação para que os bebês possam ter acesso a vacina, que é prevista no Calendário de Vacinação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores).