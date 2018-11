No Pequeno Expediente, o vereador Closmar Zagonel (MDB) disse que estava fazendo uma “crítica construtiva” ao pedir agilidade para o uso do espaço do antigo Senai. A sugestão do vereador é para que se destine um espaço para abrigar Centro De Convivência Pedro Vanzo, do bairro Itaíba. Conforme Zagonel, o espaço precisa de uma reforma e também poderia ser abrigado no espaço da antiga estrutura.

Zagonel também defende que no espaço seja reservado uma área para implantar um posto de saúde, para atender a região do bairro Cristal, Sintrial e Catarina Fontana. Ele justificou que estava abordando o assunto, porque em reunião com moradores da região, foi cobrado por uma solução.

O líder do governo, Fabiano Caitano (PSDB) explicou que o espaço do antigo Senai irá abrigar algumas estruturas, como a Secretaria de Educação e um espaço para um Núcleo de Empreendedorismo.

Claiton Casagrande (PR) explicou que a última reforma efetiva no Centro De Convivência Pedro Vanzo, foi realizada no governo de Moacir Sopelsa (MDB), entre os anos de 1993 a 1996. “Após este período foram realizadas pinturas e trocas pontuais. Mas realmente necessita fazer as devidas melhorias no local”, informou.



O debate foi realizado na Sessão Ordinária desta segunda-feira, 5 de novembro.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores)