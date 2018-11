Assunto foi levantado pelo vereador Edno Gonçalves, do PDT.

Contrato de concessão com a Casan é mais uma vez, tema de debate no Legislativo

O assunto da concessão para abastecimento de água em Concórdia, que atualmente é de responsabilidade da Casan, foi mais uma vez debatido na tribuna da Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira, cinco, na abertura da semana de Sessões Ordinárias de novembro.

O vereador Edno Gonçalves (PDT) comentou sobre o trabalho realizado na semana anterior, explicando sobre os requerimentos encaminhamentos e o abaixo assinado digital organizado por ele com o objetivo da não renovação do contrato de concessão com a Casan.

Para ele, os requerimentos têm objetivo é saber quais as medidas estão sendo tomadas pela administração municipal. Conforme o vereador, o período de dois antes do encerramento do contrato, é um período suficiente, na visão dele, para fazer os ajustes para uma transição para que o município não faça mais concessões, mas invista em uma autarquia municipal.

Closmar Zagonel (MDB) comentou que o objetivo das reuniões que serão realizadas nas próximas semanas, é mostrar que é possível com a arrecadação das taxas, a viabilidade financeira de uma autarquia.

“A Casan recolheu mais de R$ 200 milhões nos últimos anos, por isto queremos mostrar dados e números para a comunidade”, destacou ao pedir responsabilidade para tratar do assunto.

Evandro Pegoraro (PT) disse que o assunto de abastecimento de água é pauta mensal do Legislativo. “O trabalho dos servidores é feito com qualidade, baseado na estrutura que têm para executar os serviços”, pontuou.

Pegoraro afirmou que quando acontecem os episódios de desabastecimento, por questões climáticas, técnicas ou de energia, o “debate aflora com maior intensidade”. No entanto, para ele estes episódios devem ser discutidos em separado para a renovação de contrato ou para outra modalidade de abastecimento.

“É uma questão social e desenvolvimento econômico de Concórdia. O estudo realizado em 2014 pode ser aprimorado para auxiliar no caminho a ser escolhido para os próximos anos”, pontuou.

Valcir Zanella (PSDB) pontuou sobre o desperdício de agua com os vazamentos pela cidade, em diversos pontos e a contradição também com a falta de água. Comentou sobre a cobrança da população em busca de uma alternativa para os problemas que são registrados pela comunidade.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Veradores)