A Polícia Militar de Concórdia apreendeu entorpecentes em três abordagens durante o fim de semana. A primeira delas ocorreu na noite do domingo, dia quatro. Durante rondas na rua Santa Catarina, foi parada uma motocicleta CG Honda, conduzida por O.G, de 23 anos. Em busca pessoal, foi localizado no bolso da calça do condutor uma grama de maconha.



Na mesma noite, a PM parou um veículo VW Quantun, conduzido por G.B, de 24 anos. Em busca veicular, foi localizada 1,6 gramas de maconha.



Pouco tempo depois, na Cirilo Tumeleiro, foi realizada abordagem de um Corsa Wind, conduzido por J.C.L, de 18 anos. O condutor não portava a Carteira Nacional de Habilitação. Em busca pessoal no condutor foram achadas 0,4 gramas de maconha. Ainda conforme a PM, no banco do carona estava C.H, de 37 anos, que estava em visível sinal de embriaguez. Nesta circunstância, a guarnição lavrou um Termo Circunstanciado contra o proprietário do veículo por confiar a direção do carro para pessoa que não portava CNH.



O veículo foi recolhido ao pátio da Polícia Militar, a droga apreendida e os envolvidos foram liberados.