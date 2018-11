Uma residência que fica na Rua Suécia, Bairros das Nações, foi arrombada no final de semana. De acordo com as informações do proprietário Giovani Classer, que compareceu na Central de Polícia, o prejuízo passa de R$ 14 mil.

Os ladrões levaram um violão da marca Fender, valor aproximado de R$2.5 mil, um notebook Acer , três pens-drives, sendo que dentro havia um programa de software de scanner automotivo e ainda, duas facas de churrasco.

O fato foi percebido no final da tarde do domingo, dia 4, quando a família retornou de um passeio. Giovane não soube precisar o horário do furto.

No Boletim de Ocorrência, também foi relatado que uma sala de costura de uma vizinha também foi alvo de furto.