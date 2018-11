Um casal se desentendeu na manhã desta segunda-feira, dia 05, na Rua da Cascata em Ipira. Os dois estavam em um carro e de acordo com o relato da mulher à PM, ela pulou do veículo em movimento com medo de ser agredida pelo companheiro. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 7:20h.

Ainda conforme a versão da mulher à PM, ela é ameaçada há cerca de três meses e nesta segunda-feira o companheiro teria feito ameaças de morte, caso houvesse separação. Ainda segundo ela, o marido teria dito que sumiria com a filha do casal, que é um bebê.

A esposa também registrou que não chegou a ser agredida. Com o auxílio dos policiais ela foi até a casa onde morava com o companheiro e retirou os pertences dela e da filha. As duas foram para a casa de parentes.

Informações: Magronada