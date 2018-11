Todo o encanto e magia de uma época aguardada por todos, já começa a dar sinais no centro de Concórdia. A decoração e iluminação natalina, inseridas no Sonho de Natal 2018, já estão sendo preparadas. Neste ano, além de novidades nos cenários, que manterão a proposta de interação com a população, o Sonho de Natal ganhará um evento inédito, que marcará a abertura da programação, no dia 24 de novembro.

A Cantata de Natal promete emocionar e proporcionar reflexões. Cerca de 500 alunos, da rede municipal e estadual de ensino, já ensaiam para a apresentação, que será em formato de coro, envolvendo as crianças. Coreografias e encenações também irão compor a Cantata, que será apresentada em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, na rua Marechal Deodoro. Luzes e muitas surpresas objetivam marcar a abertura, que terá também a Chegada do Papai Noel.

Em poucos dias será divulgada a programação completa do Sonho de Natal 2019. Com ótima aceitação e participação popular, o Caminhos de Natal segue na programação e tende a ser uma das maiores atrações. Melhor estruturado e com novos atrativos, distribuídos nas ruas do Comécio, Dr. Maruri, Marechal Deodoro e Leonel Mosele, o Caminhos pretende atrair um grande público, no dia 15 de dezembro. Outras atrações musicais e culturais irão compor a programação deste ano.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)