Programação de aniversário de visitação no Parque Fritz Plaumann inicia no dia 7

Inicia na quarta-feira, dia sete, a programação alusiva ao aniversário de 11 anos de visitação no Parque Estadual Fritz Plaumann, em Concórdia. As atividades serão realizadas na reserva ecológica e entorno, na região das comunidades de Sede Brum, Porto Brum e Lageado Paulino, até o domingo dia 11.



Na noite do dia 7, às 19:15 ocorrerá no centro comunitário da comunidade de Sede Brum a abertura oficial do evento, aonde será servido pela associação de moradores um Arroz Carreteiro ao valor de R$18,00. Nesta data haverá também o protocolo de abertura da semana comemorativa e ainda apresentações culturais da Escola de Ensino Fundamental Francisco Bagattini.

Durante a quinta feira dia 8, das 9 às 16h, será realizada nas dependências do Parque uma Oficina de Restauração de Faixa Ciliar, na qual serão mostrados na pratica a aplicação de alguns métodos de restauração florestal, contendo 40 vagas disponibilizadas (sob agendamento). Esta atividade é direcionada ao público em geral, com o intuito de sensibiliza-los sobre a conservação das florestas e as áreas de preservação. O Centro de Divulgação Ambiental de Itá – CDA conduzirá as atividades com o apoio da Ecopef.

Na noite do dia 8, a partir das 19h15, no Parque Estadual Fritz Plaumann, acontecerá uma trilha noturna, com 70 vagas (sob agendamento), e trata-se de uma oportunidade de realizar uma trilha fora do habitual horário de visitação do Parque, com outra perspectiva, além de possíveis observações de espécies da fauna com hábitos noturnos.

Na sexta-feira, dia 9, realiza-se Assembleia geral e Visita Técnica do Conselho Consultivo às estruturas do Parque Estadual Fritz Plaumann e a zona de amortecimento, em período integral. A atividade é destinada exclusivamente aos conselheiros do Parque.

No sábado, dia 10, às 7:30 da manhã, acontecerá um passeio de cicloturístico (visita técnica) pelas comunidades do entorno do Parque. Com um limite de 50 vagas (sob agendamento) a atividade será . Já durante o período da tarde, com início às 13:30, nas dependências do parque, será realizada uma Oficina de reciclagem de papel com 30 vagas (sob agendamento).

No domingo, dia 11, serão realizadas atividades no Parque Estadual Fritz Plaumann, o qual estará aberto ao público gratuitamente das 9h00 até as 11h00 e das 14h00 às 17h00. As atividades deste dia compreenderão a Feira (mostra e venda) de Produtos da Agricultura Familiar do entorno do Parque; passeios de barco pelo reservatório da Usina Hidrelétrica Itá (gratuito); e trilhas interpretativas com acompanhamento de guias mirins, além do SESC que estará presente com o Projeto Quintal Brincar e com aulas de Ioga ao público presente interessado. Será ofertado ainda, almoço comemorativo no Centro Comunitário de Sede Brum, tendo como cardápio churrasco no valor de R$25,00.

(Fonte: Ecopef)