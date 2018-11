Fato aconteceu na tarde do domingo, dia quatro, no município de Água Doce.

Um caminhão, placas de Concórdia, se envolveu em acidente de trânsito na BR 153, no município de Água Doce. O fato aconteceu por volta das 14h30 do domingo, dia quatro, no KM 29 da rodovia. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão, um bitrem, placas de Concórdia acabou se envolvendo em colisão com um Corsa, placas de Caçador.

No veículo de passeio, estava o condutor, de iniciais E.P, 57 anos, e os passageiros I.H.P, de 55 anos; e uma criança de 12 anos que não sofreram ferimentos. Já o outro passageiro M.H, de 35 anos, apresentava ferimentos na cabeça e precisou ser encaminhado para atendimento médico no Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba.

O motorista do caminhão de Concórdia não se feriu.

(Com informações do repórter André Krüger).