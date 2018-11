Jovem com mandado de prisão em aberto é preso pela PM de Piratuba

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar de Piratuba na tarde deste domingo (04). Um casal por furtar uma moto e um rapaz de 18 anos com mandado de prisão em aberto.





Moto furtada





Uma motocicleta foi furtada durante a tarde deste domingo (04) durante um rodeio na Linha São Luiz, interior de Ipira. A Polícia Militar de Piratuba foi acionada para atender a ocorrência. Os Militares conversaram com proprietário C.S., após colher as informações foram a procura dos suspeitos.



Os militares realizaram os levantamentos e encontraram os suspeitos do furto, onde confessaram o ato e mostraram aos Policiais onde estava a motocicleta. O homem, J.M. de F., 21 anos, que foi reconhecido através de um vídeo, e a mulher, G.F.C.T., 31 anos, receberam voz de prisão. A ação foi rápida e durou menos de duas horas.





Mandado de prisão





Um jovem de 18 anos, de iniciais G.M.Q.R., foi abordado na Rua 1º de Maio, em Piratuba, por ser um dos suspeitos de furtar a motocicleta, em consulta ao sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão, expedido pela comarca de Capinzal em 16 de outubro deste ano, por não comparecer em audiência. Conforme informações em junho deste ano, foi cumprido outro mandado de prisão contra o mesmo, pelo mesmo motivo. Constatando também que ele não teve envolvimento no furto da moto.

As três pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Joaçaba para os procedimentos cabíveis com o delegado de plantão.

(Fonte: Fonte:Magrogada)