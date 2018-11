Acidente ocorreu na tarde do sábado,dia 3 na BR 153

A carga de caixas de leite condensado que estava na carreta Scania com placas de Xaxim/SC, que tombou na BR-153, em General Carneiro, na altura do trevo de acesso a Bituruna foi toda saqueada. O acidente ocorreu por volta das 18 horas deste sábado, dia 03, e poucos minutos após ter tombado, já havia várias pessoas ao redor da carreta para pegar a carga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quando a equipe chegou ao local, a carga já havia sido levada. O motorista não sofreu ferimentos e segundo informações, ele seguia sentido General Carneiro/União da Vitória, quando a barra de direção do veículo apresentou problemas, fazendo com que ele perdesse a direção, saindo da pista e tombando.

Fonte:Canal 4