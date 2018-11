O SENAI-Concórdia abrirá as portas para a comunidade nos dias 8 e 9 de novembro. É o Mundo SENAI 2018, que chega com uma programação gratuita e repleta de informações sobre educação profissional e mercado de trabalho. O evento, que acontecerá em todas as unidades do SENAI, é ideal para quem está começando uma profissão, quem já atua na indústria e quer se aperfeiçoar ou até mesmo para quem busca apenas informação para decidir qual caminho seguir. Serão realizadas Mini oficinas, workshops, palestras sobre mercado e orientações sobre cursos técnicos.

O propósito de oportunizar a comunidade para que conheça melhor o SENAI, o que a instituição oferta e, principalmente, os projetos e os trabalhos, desenvolvimento pelos alunos dos níveis de iniciação, técnico e aprendizagem. Um dos projetos que o SENAI-Concórdia apresentará à comunidade é lavador de bebedouro de aves (elaborado pelos alunos). Também teremos; uma balança de índice de massa corporal, uma estufa para chocar ovos, um gerador eólico, um foguete com propulsão à base de vinagre, e bicarbonato, uma carimbadeira eletropneumática, entre outros”, assinala a diretora regional do SENAI, Silvana Meneghini.

De acordo com a diretora, o Mundo SENAI busca uma aproximação maior entre instituição e comunidade, desmistificando um conceito que parte da comunidade tem sobre a educação profissional e tecnológica. “Muitas pessoas, por desconhecerem algumas tecnologias, têm um certo receio. Quando a gente percebe o quanto a tecnologia facilita a nossa vida, o nosso dia a dia, compreendemos a dimensão de sua importância e comprovamos que esse universo não é tão complexo como se imagina”, pontua Silvana.

Durante o Mundo SENAI, instrutores e convidados especializados em áreas que têm tudo a ver com a indústria vão trabalhar temas como: automação, animação, ilustração, indústria 4.0, entre outros. O vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, estende o convite para que a comunidade participe. “O Mundo SENAI é uma oportunidade singular para quem quer ter acesso a novas tecnologias e conhecimentos. É mais uma forma de mostrar a criatividade e qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, com o auxílio dos professores”, explica Mendonça.

