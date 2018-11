No único jogo deste fim de semana pelo Campeonato Municipal do Interior de Futebol Amador, o Guarani B venceu o Tiradentes por 2 a 1, pela série C. A partida foi disputada na tarde deste sábado, dia três, no campo de Guarani. Os demais jogos que estavam programados para a tarde deste sábado foram cancelados por causa do mau tempo.