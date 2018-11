Divulgado o Edital de Concurso Público n.º 01, de 1 de novembro de 2018, visando a contratação imediata de quatro profissionais nas funções de Guarda Vida Civil, Caixa, Atendente De Camping e Agente de Serviços Gerais para atuarem na Companhia Hidromineral de Piratuba,, com salários de até R$ 1.985,37.



As inscrições, no valor de R$ 50,00, devem ser feitas somente pela internet, através do preenchimento do formulário eletrônico disponibilizado no endereço eletrônico www.aprendersc.srv.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de novembro de 2018.



Este processo seletivo consistirá na aplicação de prova objetiva, prevista para 8 de dezembro de 2018, na Escola Municipal Professora Amélia Poletto Hepp, a partir das 8h30.



Haverá prova prática para o cargo de Guarda Vidas Civil, no mesmo dia de realização da prova objetiva.



Já o gabarito oficial da prova objetiva de conhecimentos será divulgado no endereço eletrônico www.aprendersc.srv.br a partir do dia 10 de dezembro de 2018.



O prazo de validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogado, por uma única vez, por igual período, mediante justificativa, interesse e conveniência da Companhia Hidromineral de Piratuba.

(Fonte: Jardel Macedo)