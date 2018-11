Searaense estreia com vitória no handebol europeu

Na manhã deste sábado, o Bidasoa Irun ganhou sua primeira partida como visitante na Liga Asobal, o campeonato espanhol de handebol. O searaense Rangel da Rosa e seus companheiros derrotaram o Benidorm, na casa do adversário, por 23 x 21. Com o resultado, o Bidasoa ultrapassa o rival e assume a quarta posição.

"O jogo foi muito equilibrado, do começo ao fim, com as duas defesas muito intensas. Nós passamos a maior parte do jogo à frente no placar, soubemos jogar bem com isso e não nos desesperamos nos momentos ruins. Jogamos muito bem em equipe, e acredito que isso fez toda a diferença para ganharmos nosso primeiro jogo fora de casa", declarou o goleiro.



Rangel tem 22 anos e já defendeu as seleções brasileiras juvenil, júnior e principal. Em 2017, disputou o Mundial Júnior. Desde fevereiro deste ano, está jogando pelo Bidasoa Irun, o segundo clube espanhol de sua carreira. Antes, em 2015/16, havia vestido a camisa do Villa de Aranda.

(Fonte: Projeto Atleta)