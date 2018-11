O Brasil poderá voltar a vender carne suína e bovina para a Rússia. Segundo o deputado Moacir Sopelsa esta informação é muito importante para Santa Catarina.

No ano passado, a Rússia comprou 98 mil toneladas de Santa Catarina, num total de US$ 265 milhões. Isso representa cerca de 40% do total. A China abocanhou boa parte dessa fatia mas com remuneração menor dos que os russos.





Sopelsa enfatiza que no período em que esteve na condição de secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina trabalhou muito para a reabertura deste importante mercado para as carnes catarinenses.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)