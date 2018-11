Fato foi registrado nos autos da Marechal Deodoro, próximo do Edifício Solar Leste.

Em função da chuva forte, registrada em Concórdia no fim da manhã deste sábado, dia três, um ponto de deslizamento foi registrado na área central. O local, que já vinha sendo monitorado pelas autoridades de segurança, está localizado na Marechal Deodoro, nas proximidades do Edifício Solar Leste. O deslizamento fez com que pedras e terra rolassem e obstruíssem o estacionamento de veículos.



O fato foi comunicado por um morador das proximidades, que percebeu a situação, chamou o Corpo de Bombeiros que fez o isolamento do local.



Também nesta região, um outro deslizamento de terra ocorreu nos últimos dias também pelo excesso de chuva. A parte de uma clínica odontológica foi atingida e a Prefeitura de Concórdia realizou a retirada de material daquele ponto.

(Com informações do repórter André Krüger).