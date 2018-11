Uma saída de pista deixou três pessoas presas mecanicamente dentro do veículo, em Concórdia. O fato aconteceu no começo da tarde deste sábado, dia três, na BR 153, em Concórdia nas proximidades do trevo de acesso a Rancho Grande, pela SC 390.



Conforme informações preliminares, haveria cinco pessoas dentro do carro, um Corsa Classic, placas de Concórdia. Eram três mulheres, um rapaz e uma criança. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e Samu, que foram ao local prestar atendimento, o rapaz e a criança estavam fora do carro, quando a guarnição chegou ao local. Chovia no momento do acidente. O carro seguia sentido Rio Grande do Sul.



Praticamente neste mesmo local, um acidente envolvendo um Gol, placas de Concórdia, também aconteceu no dia 17 do mês passado, também deixando o motorista ferido.

(Com informações do repórter André Krüger).