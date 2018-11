A chuva forte, que caiu no fim da manhã deste sábado, dia três, fez com que a maioria das partidas do Interiorano de Futebol Amador e de Futebol Sete fossem canceladas. A informação é da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia. A suspensão vale também para os jogos do Interiorano de Futebol Feminino.



Somente um jogo está mantido e é pela série C do Interiorano entre Guarani B x Tirandentes, em Linha Guarani.