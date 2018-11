Motociclista ferido após acidente envolvendo animal no Contorno Norte

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após um atropelamento de animal silvestre na por volta das 9h deste sábado, dia três, na SC 283, próximo ao acesso de entrada do trevo da FACC.

Segundo informações apuradas pela Aliança, a vítima conduzia uma moto Honda CG 125, placa de Concórdia, quando colidiu contra um animal (quati), acabou caindo e sofrendo ferimentos pelo corpo.

Após atendimento no local por uma equipe dos Bombeiros Voluntários, ele foi encaminhado para atendimento no Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

O jovem fazia sentido Linha São Paulo bairro São Cristovão quando ocorreu o acidente.





A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).