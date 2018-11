Um homem de 59 anos ficou ferido no início da madrugada deste sábado, dia três, na rua Leonel Mosele, pouco acima da Colégio a Olavo Cecco Rigon, em Concórdia. Ele se envolveu em uma colisão com placas de Concórdia, em uma cerca. Ele dirigia um veículo Hyundai I30.

Conforme informações apuradas pelo jornalismo da Rádio Aliança no local do acidente, o condutor do veículo estava chegando em sua residência e teria errado o portão colidindo com uma cerca da residência vizinha. Ele acabou sofrendo ferimentos na cabeça, necessitando ser levado ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco pela equipe dos bombeiros que atendeu a ocorrência.

A Polícia Militar que estava no acidente iria submeter o homem ao teste do bafômetro, mas ele se negou. Segundo a PM, havia suspeita de embriaguez. A polícia recolheu a CHN do motorista e ele irá responder pelo crime de dirigir sob efeito de álcool.

A recusa é considerada uma infração gravíssima. O motorista recebe as mesmas punições administrativas do motorista embriagado que aceita fazer o teste e tem a confirmação de embriaguez confirmada. Neste caso, ele é multado em R$ 2.934,70, tem a carteira de habilitação recolhida e o direito de dirigir fica suspenso por um ano.

(Com informações do repórter André Krüger).