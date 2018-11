Dois jovens um de iniciais F.P.S, de 19 anos e M.F.P de 22 anos, foram presos pela Polícia Militar de Concórdia na noite sexta-feira, dia 2, no bairro Frei Lency, em Concórdia.

Eles estavam com o mandato de prisão preventiva em aberto pelo crime do artigo 121, do código penal. O mandado foi expedido pela justiça da comarca do município, já que os dois são suspeitos pela morte de um jovem que foi agredido na Rua Osvaldo Zandavalli no dia 14 de outubro.

De acordo com a PM, eles foram conduzidos para o Presídio Regional de Concórdia, onde ficaram à disposição da justiça.